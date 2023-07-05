В Самаре женщина-водитель при парковке задавила пенсионерку

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Сотрудники полиции работали на месте ДТП в Самаре. Госавтоинспекторы оперативно прибыли на место аварии, приняли меры к сохранности места происшествия, зафиксировали обстановку, установили и опрашивают очевидцев ДТП.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, возле д. 117 по ул. Волгина женщина-водитель при движении задним ходом (парковалась) допустила наезд на пешехода. Женщина-пешеход 1953 года рождения скончалась на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО