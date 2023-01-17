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В Самаре заключили под стражу подозреваемого в пожаре на Некрасовской

17 января 2023 11:37
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В Самаре отправили в СИЗО подозреваемого в пожаре на Некрасовской

Как сообщалось ранее, 11 января 2023 года на улице Некрасовской в 3-этажном жилом доме произошел пожар. В машине "скорой помощи" от отравления угарным газом умерла 5-летняя девочка, которую вынесли из квартиры, расположенной на втором этаже дома. Через несколько дней в доме было обнаружено тело женщины без признаков жизни, ее личность сейчас устанавливается. 

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе проведения предварительного расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 36-летний житель указанного дома, проживающий в квартире на первом этаже. Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и вёл асоциальный образ жизни.  По предварительным данным, пожар произошёл из-за неправильного использования нагревательного прибора, в результате чего воспламенилась горючая жидкость. 

Сегодня по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления, сообщает СУ СК. 

Теги: Пожар

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