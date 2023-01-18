В Самаре загорелся трамвай, везущий пассажиров

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Чрезвычайное происшествие зафиксировано экстренными службами утром 18 января.

Звонок о пожаре в общественном транспорте поступил на пульт ОДС ЦУКС регионального главка МЧС в 9:20. Звонившие сообщали, что загорелся второй вагон трамвая.

Электротранспорт находился во время происшествия в советском районе Самары. Пожарные выехали по адресу: улица 22 Партсъезда, дом 1.

Буквально через 15 минут, прибывшие на место происшествия пожарные расчеты локализовали огонь на площади 20 кв метров. По информации МЧС, в трамвае в момент ЧП находились восемь пассажиров. Однако в загоревшемся вагоне ехал только кондуктор, пишет Обозрение.

Спасали трамвай от огня силами двух единиц техники и восьми человек. В 10:04 пожар был ликвидирован.

Пострадавших в результате пожара, к счастью, нет. Его причины еще устанавливаются.