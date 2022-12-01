В Самаре загорелся списанный теплоход

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«Омик» был списан на берег и находится на Белорусской, 132 в Куйбышевском районе.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области возгорание на списанном теплоходе «ОМ» произошло в 8:46 1 декабря, при проведении демонтажных работ на территории. По указанному адресу находится гостиничный комплекс «Ласточка», пишет Обозрение.

«Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2.

Площадь пожара составляет 200 кв.м. Погибших и пострадавших нет», — рассказывают в региональном МЧС.