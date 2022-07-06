В Самаре задержана группа, незаконно производившая табачные изделия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый резидент «Жигулевской долины» планирует создавать зубные протезы с использованием технологий цифрового моделирования
Новый резидент «Жигулевской долины» планирует создавать зубные протезы с помощью цифрового моделирования
В Татарстане стартует Международная агропромышленная выставка Агроволга
В Татарстане стартует Международная агропромышленная выставка Агроволга
В Самаре вход в ряд автобусов опять сделали через переднюю дверь
В Самаре вход в ряд автобусов опять сделали через переднюю дверь
В Самарском регионе объявлен 4 класс пожароопасности лесов
В Самарском регионе объявлен 4 класс пожароопасности лесов
Четверть россиян вызывают полицию из-за конфликтов с соседями
Четверть россиян вызывают полицию из-за конфликтов с соседями
Специалисты проекта «Лапша» рассказали про самые популярные фейки за прошедшую неделю
Специалисты проекта «Лапша» рассказали про самые популярные фейки за прошедшую неделю
Депутаты Госдумы захотели решить в России проблему «резиновых квартир»
Депутаты Госдумы захотели решить в России проблему «резиновых квартир»
Правительство России отказалось от дополнительных финансовых мер поддержки операторов связи
Правительство России отказалось от дополнительных финансовых мер поддержки операторов связи
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.51
3.42
EUR 60.16
2.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарскую область на Универсиаде в Ульяновске представят 18 студентов из трех вузов
В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде
Грушинский фестиваль: сегодня Никита Высоцкий презентует  ледовое шоу, которое запланировано в СКК «Дворец спорта»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре задержана группа, незаконно производившая табачные изделия

6 июля 2022 10:13
149
В Самаре задержана группа, незаконно производившая табачные изделия

В Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении 2 организаторов и 8 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений в сфере производства и сбыта немаркированной табачной продукции.

В ходе следствия установлено, что в 2020 году жители Самарской области - мужчины 1972 и 1984 годов рождения создали преступное сообщество, члены которого в период с января по май 2022 совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с производством и сбытом немаркированной табачной продукции. По оценке специалистов, ущерб правообладателям составил более 99 миллионов рублей

Организаторы, разработав схему совершения преступлений, определили роли участников группы, согласно которым каждый выполнял строго отведенную ему функцию.

Согласно разработанной схеме совершения преступлений, производство и сбыт немаркированной продукции осуществлялся на территории субъектов Российской Федерации, в том числе и на территории Самарской области.

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами УФСБ России по Самарской области подозреваемые задержаны, изъято немаркированных изделий на сумму свыше 58 миллионов рублей.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». По ходатайству органа предварительного следствия, судом в отношении 5 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще 5 жителям Самарской области дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вторая волна записи в первые классы стартует в Самаре 6 июля
6 июля 2022  10:20
Вторая волна записи в первые классы стартует в Самаре 6 июля
132
Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом
5 июля 2022  20:50
Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом
934
По решению Дмитрия Азарова поступившим в вузы и ссузы Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей
5 июля 2022  14:42
По решению Дмитрия Азарова поступившим в вузы и ссузы Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей
505
Дмитрий Азаров поручил проработать расширение поставок продуктов питания в соцучреждения региона через спецсклад
5 июля 2022  12:06
Дмитрий Азаров поручил проработать расширение поставок продуктов питания в соцучреждения региона через спецсклад
474
Ключевая цель форума — повышение управленческой культуры и эффективности подходов в управлении государственной политикой в России.
4 июля 2022  18:46
Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому форуму управленцев
622
Весь список