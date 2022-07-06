В Самаре задержана группа, незаконно производившая табачные изделия

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В Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении 2 организаторов и 8 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений в сфере производства и сбыта немаркированной табачной продукции.

В ходе следствия установлено, что в 2020 году жители Самарской области - мужчины 1972 и 1984 годов рождения создали преступное сообщество, члены которого в период с января по май 2022 совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с производством и сбытом немаркированной табачной продукции. По оценке специалистов, ущерб правообладателям составил более 99 миллионов рублей

Организаторы, разработав схему совершения преступлений, определили роли участников группы, согласно которым каждый выполнял строго отведенную ему функцию.

Согласно разработанной схеме совершения преступлений, производство и сбыт немаркированной продукции осуществлялся на территории субъектов Российской Федерации, в том числе и на территории Самарской области.

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами УФСБ России по Самарской области подозреваемые задержаны, изъято немаркированных изделий на сумму свыше 58 миллионов рублей.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». По ходатайству органа предварительного следствия, судом в отношении 5 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще 5 жителям Самарской области дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.