В Самаре задержали изготовителей контрафактных автомасел

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Ущерб, причиненный правообладателям брендов, составил более 1 миллиона рублей.



Следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ, в отношении пяти местных жителей.

Установлено, что 39-летний мужчина, ранее судимый за неуплату денежных средств на содержание детей, и его 31-летний не судимый знакомый в период с мая 2018 года по февраль 2022 года использовали складские помещения, расположенные на территории областного центра, для розлива, хранения автомобильных масел и нанесения на тару товарных знаков премиальных марок с целью дальнейшей реализации контрафактной продукции. В противоправную деятельность они вовлекли троих не судимых местных жителей 1991,1992 и 1995 годов рождения.

Полицейскими установлены точки реализации контрафакта в торговых павильонах на автомобильных рынках, расположенных в Кировском, Железнодорожном и Советском районах города.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области в ходе реализации оперативных материалов и при проведении «проверочной закупки» при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали подозреваемых, обнаружили и изъяли из складских помещений и торговых павильонов более 1600 литров контрафактной продукции, свыше 1000 пустых канистр и более 18 тысяч пластиковых крышек.

По оценке специалистов, ущерб правообладателям брендов составил более 1 миллиона рублей.

В настоящий момент Следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.