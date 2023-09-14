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В Самаре взыскали в пользу семьи компенсацию морального вреда за погибшего сына

14 сентября 2023 10:36
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В Самаре взыскали в пользу семьи компенсацию морального вреда за погибшего сына

Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали с виновника дорожно-транспортного происшествия компенсацию морального вреда за смерть 28-летнего участника дорожного движения в размере 350 тысяч рублей. 

Житель г. Самары, управляя автомобилем, допустил нарушение правил дорожного движения. В результате несоблюдения скоростного режима произошло ДТП, в котором погиб молодой человек. Родители погибшего обратились в суд с иском о взыскании морального вреда. Суд учел характер и степень причиненных страданий родителям, связанных с гибелью сына, и удовлетворил их требования.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено два исполнительных производства. Должника уведомили об этом и разъяснили последствия неисполнения решения суда. Однако в установленный срок требования исполнительных документов исполнены не были, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес в отношении мужчины постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей по каждому исполнительному производству.

Не желая сталкиваться с ограничительными мерами, мужчина погасил долг перед семьей погибшего. Моральный вред в 350 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в 24 тысячи — были выплачены.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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