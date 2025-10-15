В Самаре взыскали компенсацию морального вреда за драку в баре

163

Судебные приставы г. Самары взыскали с руководства бара, сотрудник которого затеял драку, компенсацию морального вреда.

Сотрудник ночного развлекательного учреждения применил насилие в отношении одного из посетителей. Как отметил потерпевший, медики диагностировали у него множественные кровоподтеки, ссадины и ушибы. Суд признал сотрудника бара виновным в совершении административного правонарушения и постановил руководство развлекательного учреждения выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей.

Судебный пристав направил в организацию постановление о возбуждении исполнительного производства и уведомил должника о последствиях неисполнения решения суда. Восстановить справедливость и взыскать компенсацию морального вреда удалось только после обращения судебным приставом взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах.

Необходимая сумма поступила на депозитный счет отделения и была перечислена взыскателю. Исполнительное производство окончено.