в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки "Бах и вершины романтизма" пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В Самаре взыскали компенсацию морального вреда за драку в баре

15 октября 2025 10:18
163
В Самаре взыскали компенсацию морального вреда за драку в баре

Судебные приставы г. Самары взыскали с руководства бара, сотрудник которого затеял драку, компенсацию морального вреда.

Сотрудник ночного развлекательного учреждения применил насилие в отношении одного из посетителей. Как отметил потерпевший, медики диагностировали у него множественные кровоподтеки, ссадины и ушибы. Суд признал сотрудника бара виновным в совершении административного правонарушения и постановил руководство развлекательного учреждения выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей.

Судебный пристав направил в организацию постановление о возбуждении исполнительного производства и уведомил должника о последствиях неисполнения решения суда. Восстановить справедливость и взыскать компенсацию морального вреда удалось только после обращения судебным приставом взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах.

Необходимая сумма поступила на депозитный счет отделения и была перечислена взыскателю. Исполнительное производство окончено.

