В Самаре выявлено 868 нарушений миграционного законодательства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки
В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»
В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре выявлено 868 нарушений миграционного законодательства

14 июня 2024 09:52
117
В Самаре выявлено 868 нарушений миграционного законодательства

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, каналов незаконной миграции и их организаторов, на территории Самарской области в период с 3 по 9 июня 2024 года проведен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

Начальнику Главного управления ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанту полиции Игорю Иванову доложили итоги мероприятия.

Как отметил в своем докладе начальник Управления по вопросам миграции  областного главка МВД полковник полиции Денис Сафаров, в рейдовых мероприятиях приняли участие сотрудники УВМ, Управления уголовного розыска, Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков, Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а также сотрудники Средневолжского линейного Управления МВД России на транспорте и сотрудники регионального Управления Росгвардии.

«По результатам проведенного первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции выявлено 868 нарушений миграционного законодательства. Полицейскими составлено 558 протоколов об административных правонарушениях, где 432 – за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда и 126 – за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Всего за рассматриваемый период наложено административных штрафов на общую сумму 1 720 000 рублей, взыскано – 873 000 рублей. Кроме того, принято 168 решений об административном выдворении», – доложил полковник полиции.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов подчеркнул, что важнейшим направлением полицейских региона остается противодействие нелегальной миграции. «Полиция Самарской области занимает принципиальную позицию в данном направлении», – подчеркнул Игорь Геннадьевич.

По итогам оперативного совещания начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов довел основные задачи, среди которых повышение эффективности работы по соблюдению миграционного законодательства и профилактика правонарушений, совершаемых иностранными гражданами.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
29
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
27
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
455
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
985
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
13 июня 2024  13:55
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
420
Весь список