В Самаре выявлено 868 нарушений миграционного законодательства

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В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, каналов незаконной миграции и их организаторов, на территории Самарской области в период с 3 по 9 июня 2024 года проведен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

Начальнику Главного управления ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанту полиции Игорю Иванову доложили итоги мероприятия.

Как отметил в своем докладе начальник Управления по вопросам миграции областного главка МВД полковник полиции Денис Сафаров, в рейдовых мероприятиях приняли участие сотрудники УВМ, Управления уголовного розыска, Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков, Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а также сотрудники Средневолжского линейного Управления МВД России на транспорте и сотрудники регионального Управления Росгвардии.

«По результатам проведенного первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции выявлено 868 нарушений миграционного законодательства. Полицейскими составлено 558 протоколов об административных правонарушениях, где 432 – за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда и 126 – за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Всего за рассматриваемый период наложено административных штрафов на общую сумму 1 720 000 рублей, взыскано – 873 000 рублей. Кроме того, принято 168 решений об административном выдворении», – доложил полковник полиции.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов подчеркнул, что важнейшим направлением полицейских региона остается противодействие нелегальной миграции. «Полиция Самарской области занимает принципиальную позицию в данном направлении», – подчеркнул Игорь Геннадьевич.

По итогам оперативного совещания начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов довел основные задачи, среди которых повышение эффективности работы по соблюдению миграционного законодательства и профилактика правонарушений, совершаемых иностранными гражданами.