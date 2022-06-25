В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на Ново-Садовой

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По версии следствия, 24 июня 2022 года в промежуток времени с 9 до 10 часов произошло падение 55-летнего мужчины, выполнявшего строительно-монтажные работы на объекте строительства, расположенном на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в городе Самаре, с конструкции ригель опоры транспортной развязки. По предварительным данным, причиной произошедшего явилось нарушение правил охраны труда со стороны руководства организации-подрядчика.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК