В Самаре возбуждено уголовное дело из-за отключения электричества на Мехзаводе

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С 12 по 13 декабря 2023 года в поселке Мехзавод произошел сбой кабельной линии, обеспечивающий поток электричества в жилые дома, что повлекло за собой их обесточивание и создало чрезвычайную ситуацию, опасную для жизни и здоровья большого количества людей.

По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, указанное происшествие произошло в результате выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей со стороны сотрудников ООО «Универсал – Энерго» и ООО «Энерго».

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает СУ СК,