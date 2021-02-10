В Самаре возбуждено 3 уголовных дела по факту схода наледи с крыши, в результате которого пострадали люди

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Территориальными следственными отделами города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, в период с 28 января по 4 февраля 2021 года в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши домов, расположенных по улицам Авроры и Гагарина, а также по проспекту Юных Пионеров в Советском и Промышленном районах города Самары, произошло падение наледи на 48-летнюю женщину, 15-летнюю девушку и 35-летнего мужчину, которые госпитализированы в медицинские учреждения, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Расследование уголовных дел продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых и всех обстоятельств происшествия.

Следственное управление напоминает, чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек, необходимо:

- быть внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами;

- движение производить на удалении 1,5-2 метра от стены здания;

- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;

- предупредите об опасности детей, игра под опасной крышей может закончиться печально;

- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем;

- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места;

- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

- если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.

Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих детей!