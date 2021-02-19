В Самаре водитель сбил женщину и сам отвез в больницу

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В Самаре 18 февраля водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем Лада Гранта, двигался по ул. Самарской со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул.Высоцкого.

При повороте направо напротив дома №74 по ул.Некрасовской он сбил пешехода 1979 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

После чего водитель принял решение оставить место ДТП, чтобы доставить пострадавшую в лечебное учреждение. Женщина после обследования специалистами госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.