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В Самаре водитель сбил женщину и сам отвез в больницу

19 февраля 2021 11:51
95
В Самаре водитель сбил женщину и сам отвез в больницу

В Самаре 18 февраля водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем Лада Гранта,  двигался по ул. Самарской со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул.Высоцкого.

При повороте направо напротив дома №74 по ул.Некрасовской он сбил пешехода 1979 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

После чего водитель принял решение оставить место ДТП, чтобы доставить пострадавшую в лечебное учреждение. Женщина после обследования специалистами госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.

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