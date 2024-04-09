В Самаре водитель сбил ребенка и уехал

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(846) 921-78-78, 8-9276-505-777,102.

Полицейскими проводится проверка по сообщению из медицинского учреждения об обращении местного жителя 2009 года рождения с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 03.04.2024 года примерно в 20:25 час. в городе Самаре, водитель, управляя автомобилем (предположительно Haval F7, синего цвета, с панорамной крышей, с установленной на крышке заднего багажника габаритной светодиодной подсветкой), следовал по ул. Ивана Булкина от ул.Антонова-Овсеенко в сторону ул. Дыбенко. В пути следования, возле дома 30 по ул. Дыбенко совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть ул.Ивана Булкина справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего, не оказав помощь пострадавшему подростку, скрылся с места происшествия.

Несовершеннолетний самостоятельно обратился в лечебное учреждение где, после обследования, медиками ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(846) 921-78-78, 8-9276-50-57-77. Либо обратиться по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, 153А, кабинет 7.