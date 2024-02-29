В Самаре водитель сбил ребенка и скрылся

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Сотрудникам полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении в больницу несовершеннолетнего 2012 года рождения с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии. В дальнейшем было установлено, что 26 февраля текущего года в 12.35 час., неустановленный водитель, управляя автомобилем, предположительно, красного цвета, в районе дома № 69 по ул. Ивана Булкина, нарушил требования п.14.1 ПДД РФ и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, после чего, скрылся с места происшествия.

Школьник, находясь в шоковом состоянии, сообщил вышедшему из автомобиля водителю, что у него все в порядке. К водителю в этот момент подошел свидетель и сказал, что он все видел и просил оставаться на месте. Однако, после переговоров по телефону с матерью, ребенок растерялся и ушел с проезжей части, а очевидец отвлекся на своего ребенка, которого он сопровождал. В этот момент водитель с места ДТП скрылся. После чего ребенок направился обратно в школу, откуда с родителями проследовал в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и после обследования назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП, и возможных свидетелей, в ходе которого были проверены все близлежащие камеры видеофиксации. На одной из видеозаписей, в момент, близкий по времени к ДТП, был обнаружен автомобиль, схожий по приметам с тем, что указал несовершеннолетний. Им оказалась отечественная легковушка красного цвета. При проверке автомобиля по специализированным учетам ГИБДД владелец был установлен и приглашен для опроса в подразделение Госавтоинспекции.

В ходе опроса установлено, что водитель, оставившим место ДТП явился сам собственник автомобиля, который пояснил, что такое с ним впервые и он растерялся и уехал с места аварии. В содеянном водитель раскаялся.

В отношении водителя был составлен административный протокол по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и дело передано в Мировой суд Советского района для рассмотрения. 28 февраля постановлением Мирового судьи судебного участка № 50 Советского судебного района г.о. Самара водитель был признан виновным и подвергнут адм. наказанию в виде лишения специального права управление транспортными средствами сроком на 1 год.