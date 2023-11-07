В Самаре водитель предъявлял права на чужое имя

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В Самаре сотрудники Госавтоинспекции задержали местного жителя использующего поддельное водительское удостоверение

Мужчина для проверки документов предъявил полицейским бланк с чужими персональными данными.

В середине октября текущего года в дневное время на посту Южного шоссе города Самара сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Renault Fluence. В ходе административной процедуры водитель 1982 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнение в его подлинности: персональные данные задержанного значительно отличались от указанных в документе.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, безработный задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что нашел документ на улице и решил использовать его, так как свое удостоверение потерял и не смог во время восстановить.

Отделом дознания отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по городу Самара в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о том, что не следует пользоваться услугами организаций, которые предлагают содействие в изготовлении незаконным путем каких-либо документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. Помните, что использование заведомо подложного документа влечет за собой уголовную ответственность.