В Самаре водитель дважды врезался в ограждение

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22 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с 10 пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 05:00 в Красноглинском районе г. Самара. 31-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Vesta», двигался по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Парижской Коммуны в направлении поселка «Южный». В пути следования, в районе д. 5 поселка «Дома Эмо», не справился с управлением, совершил наезд на препятствие в виде металлического ограждения, расположенного слева по ходу своего движения, после чего автомобиль отбросило вправо, где также произошел наезд на металлическое ограждение. С места происшествия водитель доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в отношении него составлены административные материалы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.