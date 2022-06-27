В Самаре во время вахты утонул моторист теплохода

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26 июня водолазный отряд отрабатывал поиски на реке Самара напротив дома №1 по улице Тракторная пропавшего моториста с борта теплохода во время несения ночной вахты. О пропаже стало известно после просмотра записей камер видеонаблюдения. В 15.00 водолазы приступили к поискам по заявлению сотрудников полиции. Работа была осложнена отсутствием прозрачности воды. Интенсивное движение маломерных судов создавало волнение на акватории. Под ошвартованными у причала судами было осмотрено дно на глубинах 4-5 метров. В 17.30 пропавший был обнаружен и поднят на поверхность воды. На месте происшествия работали 5 спасателей, задействован водолазный катер, сообщает ПСС по Самарской области.