В Самаре вагон трамвая сошел с рельсов

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В Самаре утром 9 августа трамвай №3 сошел с рельсов на пересечении улиц Аэродромной и Промышленности, из-за чего возникли перебои с движением других трамваев. В департаменте транспорта Самары уточнили, что это произошло из-за технической неисправности трамвая.

— Происходит задержка в интервале следования трамваев по направлению в город, — уточнили в дептрансе.

В ведомстве заверили, что специалисты уже работают над тем, чтобы устранить неисправность и восстановить движение трамваев. Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал видео с места схода трамвая с рельс. Судя по нему, за трамваем №3 уже образовался «паровозик» из других трамваев, которые не могут проехать, пишет Самара-КП.