В Самаре в двух ДТП пострадали две женщины, ищут очевидцев

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Сотрудниками полиции проводятся проверки по фактам обращений в лечебные учреждения двух жительниц Самары с травмами, полученными в результате ДТП.

16 августа текущего года, примерно в 09:20, водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по ул. Уральская г. Самары, у дома №48 допустил наезд на пешехода. Со слов девушки, она переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После наезда водитель транспортного средства с места ДТП скрылся. Пострадавшая самостоятельно обратилась в городскую больницу за медицинской помощью, где ей назначили амбулаторное лечение.

23 августа текущего года, примерно в 20:35, водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по ул. Галактионовской г. Самары, у дома №103 также допустил наезд на пешехода. Со слов несовершеннолетней, она переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель транспортного средства с места ДТП скрылся. Пострадавшая школьница самостоятельно обратилась в городскую больницу за медицинской помощью, где ей назначили амбулаторное лечение.

Полицейскими осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителей, участвовавших в ДТП, и установление возможных свидетелей.

Всем, кому что-либо известно о личностях, местонахождении разыскиваемых и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(937)2003666, 373-78-78 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное и приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.