В Самаре в ДТП со стоящими машинами пострадала женщина

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27 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:45 в Кировском районе Самары. Водитель 1961 года рождения (с ноября 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 3 раза), управляя автомобилем «Nissan Qashqai», следовал по ул. Стара Загора. В районе дома №267А не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на припаркованный автомобиль «Opel Corsa», водитель которого – женщина 1993 года рождения – стояла вдоль правого края проезжей части. От удара автомобиль «Opel Corsa» отбросило на впереди стоящий автомобиль «Ford Focus», водитель которого отсутствовал. 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Opel Corsa» госпитализирована.