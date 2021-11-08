В Самаре в ДТП пострадали трое

183

7 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести, два человека погибло.

Одно из ДТП произошло в 14:40 в Самаре. Водитель 1984 года рождения, который к административной ответственности за нарушении ПДД в течение года привлекался 4 раза, управляя автомобилем «Lada Kalina», следовал по Заводскому шоссе. Напротив дома № 3 «Б» по Заводскому шоссе, он не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, вследствие чего допустил занос автомобиля, с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Nissan Murano», под управлением мужчины 1969 года рождения.

От столкновения автомобиль «Lada Kalina» отбросило на препятствие в виде металлического ограждения. В результате ДТП водителя и женщину-пассажира, 1986 года рождения, автомобиля «Lada Kalina», госпитализировали. Пассажиру иномарки, 2002 года рождения, было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.