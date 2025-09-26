В Самаре в ДТП пострадали двое маленьких детей

88

25 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, погиб - 1.

В Кировском районе Самары в 15:30 56-летний мужчина, управляя а/м Hyundai VT (HD78), перевозил строительный мусор массой 200 кг. Водитель двигался по ул. Чекистов со стороны ул. Мелекесской в направлении ул. Магистральной. В пути следования на нерегулируемом перекрестке с круговым движением ул. Чекистов и ул. Магистральной, напротив д. 171 по ул. Магистральной, он не выдержал безопасную дистанцию до находящегося впереди а/м Lada Kalina, под управлением 27-летнего водителя, и допустил столкновение. С места ДТП в медицинское учреждение доставлены два мальчика – пассажиры отечественного автомобиля, которые в момент аварии находились в ДУУ на заднем сиденье в сопровождении матери. Медиками после обследования 4-летнему и почти 2-летнему пострадавшим назначено амбулаторное лечение.