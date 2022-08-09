В Самаре в ДТП пострадала 21-летняя девушка-пассажир

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8 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:10 в Куйбышевском районе г. Самары. 60-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Hyundai Accent», двигалась по ул. Новокуйбышевское шоссе в направлении ул. Пугачевский тракт. На регулируемом перекрестке, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу автомобилю «Lada Granta» под управлением 21-летнего водителя, движущемуся во встречном направлении, и совершила столкновение с ним. С места происшествия госпитализирована 21-летняя девушка-пассажир автомобиля «Lada Granta»