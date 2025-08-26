В Самаре в ДТП пострадал восьмилетний пассажир легковушки

143

25 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Промышленном районе Самары в 16:19 39-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по проезжей части ул. Демократической. Напротив дома №25 не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством Exeed под управлением 47-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Телесные повреждения получил 8-летний пассажир иномарки, который доставлен в лечебное учреждение.