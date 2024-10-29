В Самаре в ДТП пострадал 54-летний водитель

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28 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:40 в Куйбышевском районе города Самара. 54-летний водитель, управляя транспортным средством Citroën С4, двигался по второстепенной дороге со стороны Совхоз Кряж в направлении ул. Уральская. В пути следования, в нарушении требований п.13.9 ПДД РФ, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, которое двигалось по главной дороге и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением водителя 39-летнего водителя, который двигался по ул. Уральская со стороны Южного шоссе в направлении ул. Барнаульская в прямом направлении. 54-летний мужчина госпитализирован.