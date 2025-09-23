В Самаре в ДТП погибла мотоциклистка

138

22 сентября в 21:23 на пересечении улиц Арена 2018 и Демократическая в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Kawasaki и автомобиля HAVAL.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управлявшая мотоциклом Kawasaki, двигалась по улице Демократическая со стороны улицы Ташкентская в направлении Волжского шоссе. На пересечении с улицей Арена 2018 она столкнулась с автомобилем HAVAL, которым управляла 34-летняя женщина, движущаяся со стороны 2-го проезда в сторону Студеного оврага.

В результате столкновения водитель мотоцикла получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи, пишет Обоз-инфо.