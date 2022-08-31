В Самаре упавшее дерево перекрыло движение по улице Чкалова

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Дерево упало на проезжую часть, спровоцировав дорожную пробку на улице Арцыбушевской в направлении улицы Полевой.

По словам очевидцев, дерево рухнуло рано утром, перекрыв половину проезжей части. На улице Чкалова организовано односторонне движение, поэтому первое время после ЧП сохранялась возможность дороги пропускать транспорт.

Около 8:30 на месте происшествия уже были сотрудники ГИБДД. Улицу перекрыли полностью. В 9:10 к месту происшествия подъехала дорожная техника для устранения последствий.

Тем временем, весь транспорт с Чкалова направлялся по Арцыбушевской в сторону улицы Полевой, образовав пробку из автомобилей и трамваев, движению которых также мешало скопление частного транспорта, по улице Арцыбушевской до улицы Ульяновской, пишет Обозрение.