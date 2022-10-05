В Самаре уничтожена тонна подкарантинных продуктов

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В сентябре в Самарском аэропорту «Курумоч» сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям проверили 9520 единиц багажа граждан, которые прибыли из-за границы. Результат проверки оказался неожиданным.

Выяснилось, что у 458 авиапассажиров из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана с собой были подкарантинные продукты, запрещенные к ввозу на территорию страны. Общий вес груза - 1,1 тонны. В нем находились саженцы декоративных кустарников, горшечные цветы, орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, сушеные травы, специи, чай, части растений. Всю продукцию пришлось изъять и уничтожить.

Кроме того, специалисты проверили фитосанитарный контроль срезов цветов (51605 штук) и декоративной зелени (1240 штук) из Армении. Но в этой ситуации всё обошлось. Вся продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами и никаких карантинных объектов обнаружено не было, пишет ГТРК Самара.