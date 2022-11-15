В Самаре уничтожат свыше 1,6 тысячи литров алкоголя

55

Судебные приставы г. Самары передали на уничтожение 1 605 литров спиртосодержащей продукции.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 22 исполнительных производства в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих сертификатов и документов. Нарушителям, признанным судом виновными в совершении административных правонарушений, придется закрыть нелегальный бизнес, так как реализуемая продукция согласно решению служителей Фемиды подлежит уничтожению.

В рамках исполнительных производств сотрудники Службы выехали по месту осуществления нелегальной продажи алкогольной продукции. Спиртосодержащие напитки, являющиеся предметом административного правонарушения, были конфискованы и переданы судебными приставами в Росалкогольурегулирование для последующего уничтожения.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.