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В Самаре уничтожат свыше 1,6 тысячи литров алкоголя

15 ноября 2022 11:09
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В Самаре уничтожат свыше 1,6 тысячи литров алкоголя

Судебные приставы г. Самары передали на уничтожение 1 605 литров спиртосодержащей продукции.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 22 исполнительных производства в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих сертификатов и документов. Нарушителям, признанным судом виновными в совершении административных правонарушений, придется закрыть нелегальный бизнес, так как реализуемая продукция согласно решению служителей Фемиды подлежит уничтожению.

В рамках исполнительных производств сотрудники Службы выехали по месту осуществления нелегальной продажи алкогольной продукции. Спиртосодержащие напитки, являющиеся предметом административного правонарушения, были конфискованы и переданы судебными приставами  в Росалкогольурегулирование для последующего уничтожения.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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