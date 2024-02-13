В Самаре участилось число обращений по причине падения сосулек

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В декабре 2023 года россияне увеличили количество обращений по случаю падения сосулек в 2 раза (+100%) относительно прошлогоднего периода. По данным Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), больше всего проблем со льдом испытывали жители Санкт-Петербурга (+81,8%) и Москвы (+47,1%).

По данным Группы Ренессанс страхование с декабря 2023 года по январь 2024 года число обращений по причине падения наледи, снега, сосулек и предметов на автомобиль выросло в 1,5 раза (+62,2%) относительно схожего периода в 2022-2023 годах. Интересно, что в январе 2024 года число зафиксированных обращений сократилось на 31% относительно января 2023 года, а в декабре 2023 — выросло в 2 раза (+100% относительно декабря 2022 года).

«Статистика Группы Ренессанс страхование учитывает только автомобили, застрахованные по каско — это в основном новые автомобили и машины с относительно небольшим сроком эксплуатации, поэтому их владельцы обычно бережнее относятся к своим автомобилям и реже паркуют их в опасных местах. Хотя случаи обращения из-за падения наледи относительно редки и составляют немного больше 1% всех случаев по каско, за декабрь-январь в Москве повреждены 25 автомобилей, в Санкт-Петербурге — 40», – комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.