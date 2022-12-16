В Самаре у ТЦ "Аврора" легковушка врезалась в трамвай

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16.12.2022 в 07.40 водитель 1998 г.р., управляя автомобилем "Рено Сандеро" двигался по ул. Аэродромная со стороны ул. Аврора в направлении ул. Волгина.

Нарушив ПДД, он выехал на трамвайные пути встречного направления и допустил столкновение с трамваем (маршрут 3) под управлением женщины 1976 г.р.. С места ДТП женщина 1995 г.р. пассажир автомобиля "Рено" доставлена в лечебное учреждение.

В трамвае находилось 15 пассажиров, никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливали все обстоятельства произошедшего. В настоящее время обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств.

Фото: облМВД.