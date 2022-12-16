Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
В Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
Самарцы рассказали о бюджете на празднование Нового года
Самарцы рассказали о бюджете на празднование Нового года
Самарцев приглашают на своп-вечеринку «Зимняя сказка»
Самарцев приглашают на своп-вечеринку «Зимняя сказка»
В Самаре появятся новые трамвайные маршруты
В Самаре появятся новые трамвайные маршруты
В Самаре у ТЦ Аврора легковушка врезалась в трамвай
В Самаре у ТЦ "Аврора" легковушка врезалась в трамвай
У ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре снесли заброшенный квартал
У ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре снесли заброшенный квартал
Самарец оформил кредит на 3 млн рублей и перевел все деньги мошенникам
Самарец оформил кредит на 3 млн рублей и перевел все деньги мошенникам
Восемь полицейских ранены при взрыве в Турции
Восемь полицейских ранены при взрыве в Турции
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 64.3
0.94
EUR 68.45
1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре у ТЦ "Аврора" легковушка врезалась в трамвай

16 декабря 2022 11:21
72
В Самаре у ТЦ Аврора легковушка врезалась в трамвай

16.12.2022 в 07.40 водитель 1998 г.р., управляя автомобилем "Рено Сандеро" двигался по ул. Аэродромная со стороны ул. Аврора в направлении ул. Волгина.

Нарушив ПДД, он выехал на трамвайные пути встречного направления и допустил столкновение с трамваем (маршрут 3) под управлением женщины 1976 г.р.. С места ДТП женщина 1995 г.р. пассажир автомобиля "Рено" доставлена в лечебное учреждение.

В трамвае находилось 15 пассажиров, никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливали все обстоятельства произошедшего. В настоящее время обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств. 

Фото: облМВД.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Ставропольском районе пьяный водитель перевернул машину в кювет
16 декабря 2022, 10:58
В Ставропольском районе пьяный водитель перевернул машину в кювет
15 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.  Происшествия
59
В Тольятти полицейскими задержан водитель иномарки, скрывшийся с места ДТП
16 декабря 2022, 10:44
В Тольятти задержан водитель иномарки, скрывшийся с места ДТП
На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули. Происшествия
62
В Волжском районе машина сбила пешехода, переходившего дорогу в запрещенном месте
14 декабря 2022, 11:53
В Волжском районе машина сбила пешехода, переходившего дорогу в запрещенном месте
34-летнему пешеходу назначено амбулаторное лечение. Происшествия
388
В центре внимания
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
385
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
2421
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
14 декабря 2022  13:43
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
559
В парках Самары работают катки
14 декабря 2022  13:15
В парках Самары работают катки
556
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
14 декабря 2022  10:28
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
487
Весь список