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В Самаре тушили крупный пожар на Антонова-Овсеенко

20 декабря 2021 09:37
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В Самаре тушили крупный пожар на Антонова-Овсеенко

Самарцы в социальных сетях опубликовали фотографии с места событий.

 Со слов свидетелей, ЧП произошло недалеко от остановки общественного транспорта около авторынка.

По официальной информации МЧС, пожару присвоена категория 1БИС. Возгорание произошло на улице Антонова-Овсеенко 51 ж. Загорелся один из торговых павильонов. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. 

На место происшествия прибыли 7 единиц техники. Пожар тушили 20 человек. В 20.30 возгорание ликвидировано. Обошлось без пострадавших, сообщает ГТРК Самара.

Фото: VK\ Подслушано | Самара

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