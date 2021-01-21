В Самаре транспортные полицейские выявили сбежавшую из поезда несовершеннолетнюю

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В службу «02» по г. Самаре обратился 41-летний житель Челябинска, который сообщил, что его 14-летняя дочь вышла на станции Самара из пассажирского поезда № 130 сообщением Анапа – Красноярск и к моменту убытия поезда не вернулась.

Информация была передана в дежурную часть Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних девочка была обнаружена. Несовершеннолетняя находилась недалеко от железнодорожного вокзала Самара, возле торгового центра, куда её не пустила охрана, поскольку она была без сопровождения взрослых.

Транспортные полицейские провели с девочкой профилактическую беседу, после чего до прибытия родителя она была помещена в государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга» г.о. Самара.

Установлено, что отец с дочкой возвращались на поезде домой из Краснодара. Во время стоянки поезда на станции Самара девочка дождалась, когда отец пойдёт умываться, оделась и вышла из вагона. Сначала ходила по платформе, отец думал, что она вышла просто прогуляться во время стоянки. Когда поезд отправился со станции Самара, он увидел, что девочки в вагоне нет и обратился в полицию. Выяснилось, что несовершеннолетняя неоднократно сбегала из дома, так как её не устраивало то, что её постоянно контролируют.

Информация будет направлена в органы опеки, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдел по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел по месту проживания несовершеннолетней для принятия мер.