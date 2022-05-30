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В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу о повторном нарушении ПДД

30 мая 2022 10:22
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В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу о повторном нарушении ПДД

Соответствующих выводов нарушитель не сделал и снова сел за руль автомобиля, представляя опасность на дороге.

В ходе несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Самаре на проспекте Карла Маркса для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства. За рулем транспортного средства находился житель Самары 1983 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом. 

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда судья назначили водителю наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1,5 года. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.

По информации полицейских задержанный ранее судим за незаконный оборот наркотического вещества.

Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» уголовное дело с обвинительным актом отделом дознания ОП№1 Управления МВД России по г. Самаре было расследовано и направлено в суд.

Кировский районный суд г. Самары доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде 8 месяцев  лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.  Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на полтора года. Приговор вступил в законную силу.

 

Теги: БДД

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