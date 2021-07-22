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В Самаре суд отправил под домашний арест дочь бывшего главы города Виктора Тархова

22 июля 2021 12:56
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В Самаре суд отправил под домашний арест дочь бывшего главы города Виктора Тархова

В среду, 21 июля, Самарский районный суд избрал меру пресечения дочери бывшего главы города Виктора Тархова - Людмиле. Ее на два месяца отправили под домашний арест.

Людмилу Тархову подозревают в вымогательстве для получения имущества в особо крупном размере, пишет ТАСС. По предварительным данным, дочь экс-главы Самары потребовала у депутата губдумы 200 млн рублей. Ее задержали на прошлой неделе.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях преступления. Если вина Людмилы Тарховой будет доказана, ей может грозить от 7 до 15 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

Напомним, Виктор Тархов занимал пост главы Самары около четырех лет. Он проработал на этой должности с 2006 по 2010 год, сообщает СОВА.

Фото: Pixabay.com

Теги: арест Виктор Тархов Людмила Тархова суд

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