В Самаре суд отправил под домашний арест дочь бывшего главы города Виктора Тархова

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В среду, 21 июля, Самарский районный суд избрал меру пресечения дочери бывшего главы города Виктора Тархова - Людмиле. Ее на два месяца отправили под домашний арест.

Людмилу Тархову подозревают в вымогательстве для получения имущества в особо крупном размере, пишет ТАСС. По предварительным данным, дочь экс-главы Самары потребовала у депутата губдумы 200 млн рублей. Ее задержали на прошлой неделе.



Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях преступления. Если вина Людмилы Тарховой будет доказана, ей может грозить от 7 до 15 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.



Напомним, Виктор Тархов занимал пост главы Самары около четырех лет. Он проработал на этой должности с 2006 по 2010 год, сообщает СОВА.

Фото: Pixabay.com