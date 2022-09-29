В Самаре суд обязал устранить нарушения требований пожарной безопасности в торговых павильонах

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В ходе проверки ООО «Паритет» (по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Ново-Вокзальная, д. 2а, торговый объект «Птичий») выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся в частности в отсутствии отдельных торговых павильонах систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также первичных средств пожаротушения.

По результатам прокурорской проверки в отношении руководителя ООО «Паритет» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое было удовлетворено.

Однако контрольная надзорная проверка показала, что не все выявленные прокурором нарушения устранены.

В связи с этим, прокуратура района обратилась в Советский районный суд г. Самара с исковым заявлением об обязании ООО «Паритет» устранить выявленные нарушения в полном объеме.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.