В Самаре столкнулись две иномарки, одну отбросило в столб

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16 ноября на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:00 в Красноглинском районе Самары. Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем Nissan Navara, двигался по Волжскому шоссе со стороны улицы Крайней в сторону улицы Демократической. В пути следования возле строения №7в не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины Renault Logan и допустил столкновение, после чего Renault отбросило на световой столб. Водитель Renault - женщина 1986 года рождения госпитализирована.