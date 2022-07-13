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В Самаре спасли маленького ребенка, который мог упасть с пятого этажа

13 июля 2022 11:22
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В Самаре спасли маленького ребенка, который мог упасть с пятого этажа

В Самаре транспортные полицейские и неравнодушные граждане не дали выпасть из окна ребенку, сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным стражей порядка, 8 июля сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте услышали стук в окно. За окном мужчина прокричал: "Помогите, ребенок гибнет!". Инспектор ПДН капитан полиции Евгения Чугунова, полицейский отдельной роты ППСП младший сержант полиции Марина Илясова и учащаяся Уфимского юридического института МВД России рядовая полиции Людмила Абовян выбежали на улицу. Они увидели, что в доме на ул. Спортивной, где и расположено подразделение транспортной полиции, на подоконнике открытого окна пятого этажа стоит полуторагодовалый мальчик.

Полицейские пытались уговорить ребенка отойти от окна, но он только улыбался. Тогда двое сотрудников полиции побежали в подъезд, а одна осталась внизу. Соседи стучали в дверь квартиры, но никто не реагировал. Вдруг дверь открылась. На пороге стоял заспанный лет 12 мальчик. Полицейские забежали в квартиру и взяли на руки малыша, который уже сидел на подоконнике, пишет Волга Ньюс.

Как рассказала начальник ПДН Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова, папа мальчиков ушел на работу, а мама пошла в магазин. Когда родителям рассказали о случившемся, они сначала даже не поверили. По словам Аллы Нечесовой, родители все осознали и обещали, что подобное больше не повторится. Подполковник полиции пояснила: "Чтобы подобных ситуаций не произошло, детей без присмотра оставлять нельзя".

"По данному факту в отношении родителей составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Работники Центра "Семья" Железнодорожного района окажут семье психологическую и педагогическую помощь", — отметили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

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