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В Самаре сотрудники транспортной полиции выявили факт получения взяток

24 июня 2021 12:37
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В Самаре сотрудники транспортной полиции выявили факт получения взяток

Незаконное денежное вознаграждение предполагало положительные результаты сдачи экзамена и курсовых работ студентов и проставление оценок в зачетные книжки
и ведомость без проверки знаний. В результате проведения комплекса мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте собран материал проверки по факту незаконного денежного вознаграждения.

Из материалов оперативников следует, что преподаватель одного из высших учебных заведений города 1972 года рождения через посредника незаконно получила более 100 000 рублей. Данные денежные средства предполагали положительные результаты сдачи экзамена и курсовых работ ряда студентов и проставление
оценок в зачетные книжки и ведомость без проверки знаний. Подозреваемая была задержана с поличным при передаче взятки.
По материалам проверки Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество –
получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Фото: Pixabay.com

Теги: дача взятки коррупция

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