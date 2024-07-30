В Самаре сотрудники Росгвардии разыскали без вести пропавшую женщину

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Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары. В дневное время стражи правопорядка получили от дежурного информацию о том, что их коллеги из полиции с помощью системы видеонаблюдения на одной из улиц города обнаружили без вести пропавшую женщину. Получив ее приметы, росгвардейцы незамедлительно проследовали по указанному адресу.

Отрабатывая информацию, спустя непродолжительное время патрульные обнаружили женщину. При проверке по информационным базам данных выяснилось, ее ищут сотрудники полиции Похвистневского района – местная жительница 1998 года рождения была объявлена в федеральный розыск как пропавшая без вести.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили женщину в ближайший отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.