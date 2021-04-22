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В Самаре сообщали о задержании участников протестного митинга

22 апреля 2021 10:59
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В Самаре сообщали о задержании участников протестного митинга

Сообщения о задержаниях накануне появились в трансляции телеграмм-канала самарского штаба. Судя по сообщениям, задержано несколько человек, среди них одна девушка. Фото и видео подтверждения задержаний нет.

Несогласованная властями акция продолжалась около двух часов, из-за перекрытия площади Славы участники поменяли точку сбора — у памятника Князю Засекину на набережной. Далее собравшиеся двинулись колонной в сторону Ладьи. Опоздавшие — а люди продолжали прибывать и через час после начала мероприятия — присоединялись в процессе. В итоге колонна разделилась на несколько групп — часть осталась у Ладьи, часть — у фонтанов на ул.Осипенко, были сообщения о достаточно многочисленных группах в районе Технического университета и Макдональдса.

Первые сообщения о задержаниях поступили от Ладьи, когда организаторы определились, что всем надо возвращаться на единую точку сбора. Оценки численности участников мероприятия пока не озвучивались, судя по видео шествия протестующих по набережной, их могло набраться до 1000 человек, пишет Самарское Обозрение.

Источник фото: телеграм-бот самарского штаба Навального

Теги: задержания митинг

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