В Самаре снова задержали нелегальных мигрантов

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224 иностранных гражданина, осуществлявших трудовую деятельность в качестве разнорабочих, без патентов на работу на территории области, привлечены к административной ответственности.

В настоящее время с задействованием более 1000 сотрудников полиции проверено 3881 объектов, пресечено 1270 правонарушений и 106 преступлений в сфере миграции. Установлено 331 лицо, незаконно находящихся на территории РФ, которые в последующем будут выдворены за пределы РФ. Принято 148 решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в РФ.

Как сообщил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров: «В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» с 15 по 24 августа сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области проведены проверочные мероприятия на сельскохозяйственных, строительных, жилых, торговых и иных объектах Самарской области, по результатам которых 224 иностранных гражданина, осуществлявших трудовую деятельность в качестве разнорабочих, без патентов на работу на территории Самарской области, привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ. Работа в рамках ОПМ «Нелегальный мигрант» продолжается».