В Самаре снег с крыши упал и убил женщину

167

28 марта вечером с крыши дома, расположенного по улице Металлистов в Кировском районе города Самары, на двух женщин упала снежная наледь. От полученных повреждений одна из женщин скончалась на месте происшествия. Вторая потерпевшая доставлена в больницу где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении СКР по Самарской области, сообщает ведомство.