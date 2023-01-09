В Самаре сгорел колбасный магазин

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В воскресенье, 8 января, в областной столице произошло серьезное ЧП. В Советском районе Самары загорелся магазин. Торговая точка располагается рядом с жилыми домами и рынком на Антошке.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 10 часов 34 минуты. Горел павильон на Антонова-Овсеенко, 3а. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать в 11 часов 13 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Судя по данным из открытых источников, в этом магазине продавали колбасные изделия, пишет 63.ру.