В Самаре сегодня эвакуировали несколько школ

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Днем в пятницу, 28 апреля, в Советском районе города произошла внештатная ситуация. Во время занятий учеников школы № 176 вывели на улицу, пишет 63.ру.

— Учебное заведение эвакуировали. К школе подъехали полицейские и сотрудники МЧС. Школьники, учителя на улице стоят, — рассказал очевидец.

По словам горожан, подобные ситуации произошли еще в нескольких учебных заведениях города. Как минимум, речь идет о школах № 35, 47, 64, 66, 79, 81 и 112. Все они находятся в разных частях города.

— Якобы был звонок о минировании. Но, возможно, это была учебная тревога, — предположили горожане.

Похожая ситуация произошла в середине апреля 2023 года. Вечером в детской школе искусств № 4 сработала пожарная сигнализация. На место направили несколько расчетов. Но вызов оказался ложным.

Обновлено: сообщения об эвакуации поступили также из школ № 3, 15, 18, 83, 101, 129, 133, 167.