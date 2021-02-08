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В Самаре с начала 2021 года от падения снега и наледи с крыш пострадали уже три человека. Два последних случая произошли 4 февраля. Травмы получили 35-летний мужчина и 48-летняя женщина, сообщили в регуправлении МЧС.

Так, первое ЧП зафиксировали в Промышленном районе. Там около 10 часов утра с крыши двухэтажного дома на проспекте Юных Пионеров, 110 рухнула наледь. Пострадал мужчина. Его увезли в больницу № 2 имени Семашко.



Вечером того же дня помощь медиков понадобилась в Советском районе. Примерно в 20:30 с крыши балкона на пятом этаже дома на улице Авроры, 181 также сошла наледь. Травмы получила женщина. Ее госпитализировали в больницу имени Пирогова, пишет Сова.инфо.



Напомним, 1 февраля похожий случай произошел в Железнодорожном районе. Там пострадала 60-летняя женщина. От госпитализации она отказалась.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области