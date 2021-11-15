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В Самаре с крыши 12-ти этажного дома упала девушка-подросток

15 ноября 2021 11:45
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В Самаре с крыши 12-ти этажного дома упала девушка-подросток

В Самаре в воскресение, 14 ноября,  в Советском районе произошло ЧП. С крыши 12 –ти этажного дома по улице Советской Армии, 121, около 18 часов вечера упала 16-ти летняя девушка. Как говорят очевидцы происшествия, трое подружек, якобы, приехали  на крышу из другого района для того, чтобы сделать селфи.

Одна из них, возможно, села на кромку  фасада дома ногами вниз, чтобы сфотографироваться, и когда попыталась встать на нее обратно, не удержалась и упала на детскую площадку. В это время в соседний подъезд приехала скорая помощь. Очевидцы происшествия обратились к врачам, чтобы они помогли упавшей девушке. Но она погибла на месте, пишет АиФ Самара.

«Следователями выясняются все обстоятельства происшествия», - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

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