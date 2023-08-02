В Самаре росгвардейцы задержали злоумышленника, уклонявшегося от наказания

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В утреннее время сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о происшествии в супермаркете, расположенном на улице Нефтяников – неизвестный совершил там хищение товаров.

Росгвардейцы незамедлительно выехали по указанному в сообщении адресу. По прибытии на место происшествия патрульные задержали предполагаемого злоумышленника. Проверив личность правонарушителя по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что молодой человек 2004 года рождения находится в розыске. Представители УФСИН разыскивали жителя Самары, поскольку он уклонялся от обязательных работ.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.