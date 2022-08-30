В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из супермаркета

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В дневное время, находясь на маршруте патрулирования в Ленинском районе Самары, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от оперативного дежурного сообщение о хищении товара в одном из цифровых супермаркетов.

К прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка за помощью обратился заместитель управляющего магазина, он указал на находившегося в помещении мужчину и пояснил, что посетитель совершил кражу электронных товаров, а именно - клещи токоизмерительные, мультиметр, лазерный дальномер.

Установив личность правонарушителя, сотрудники Росгвардии выяснили, что 46-летний житель Самары находился в местном розыске, как проходящий по ориентировке.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.